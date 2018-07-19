Gazeteci Michelle Demishevich Mustafa Ceceli'nin Eşcinsel İlişki Yaşadığını İddia Etti
Gazeteci Michelle Demishevich, son önemde eski eşinin eşcinsel ilişki görüntülerini yaydığı iddia edilen ve büyük tepki çeken şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, ünlü bir cafenin sahibi ile eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etti.
Gazeteci Michelle Demishevich, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile yaşadığı eşcinsel ilişkinin görüntülerini medyaya yaymakla itham edilen Mustafa Ceceli'nin de bir zamanlar eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etti.
"ERKEK CAFE SAHİBİ İLE AŞK YAŞAMIŞTIN HATIRLADIN MI?"
Gazeteci Michelle Demishevich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul, Beyoğlu, Cihangir'deki o ünlü cafenin 'erkek' sahibi ile yıllar önce sen çok büyük bir aşk yaşamıştın hatırlıyor musun? #Mustafa Ceceli" ifadelerini kullandı.
MİCHELLE DEMİSHEVİCH KİMDİR?
Michelle Demishevich, aktivist, gazeteci. LGBT, kadın, insan ve hayvan hakları aktivisti Michelle Demishevich, Türkiye'nin ilk trans televizyon muhabiridir.
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Kurt pusuya düşünce , nasıl kurtulacağını değil, nasıl öç alcağınıdüşünür. İntikam almakta ve aşkta, kadın erkekten daha güçlüdür. Ceceli’ye şans diliyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Buna kim inanır misilleme haaa ceceli yi hiç sevmem ama neden bugün beklenildi diye sormak lazımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ceceli bu kadar meşhur olacani tahmin edebiliyomuydun.gun dogmadan neler dogar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ya cinsellik herkesin özeli.ha böyle topluma ters şeyler yaşayanlar çocuk yapmamalı..en azından normal bir cinsellik yaşayacak hale gelinceye kadar.cecelinin geçmişi önemli değil.suan babalık psikolojisiyle normal bence.kadin ise hala daha anormal bir cinsellik yasiyormusum yüzden şuan için babada kalmalı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kesinlikle karşı tarafın bir hamlesi bu Bugüne kadar neden ortaya çıkmadı o elin gavuruCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır