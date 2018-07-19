Gazeteci Michelle Demishevich Mustafa Ceceli'nin Eşcinsel İlişki Yaşadığını İddia Etti

Gazeteci Michelle Demishevich, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile yaşadığı eşcinsel ilişkinin görüntülerini medyaya yaymakla itham edilen Mustafa Ceceli'nin de bir zamanlar eşcinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

"ERKEK CAFE SAHİBİ İLE AŞK YAŞAMIŞTIN HATIRLADIN MI?"

Gazeteci Michelle Demishevich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul, Beyoğlu, Cihangir'deki o ünlü cafenin 'erkek' sahibi ile yıllar önce sen çok büyük bir aşk yaşamıştın hatırlıyor musun? #Mustafa Ceceli" ifadelerini kullandı.

MİCHELLE DEMİSHEVİCH KİMDİR?

Michelle Demishevich, aktivist, gazeteci. LGBT, kadın, insan ve hayvan hakları aktivisti Michelle Demishevich, Türkiye'nin ilk trans televizyon muhabiridir.