Gazeteci Mehmet Serbez'in acı günü
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Gazeteci Mehmet Serbez'in acı günü

Gazeteci Mehmet Serbez'in acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazeteci Mehmet Serbez'in annesi Kezban Serbez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci Mehmet Serbez'in annesi Kezban Serbez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gazeteci Mehmet Serbez'in annesi 76 yaşındaki Kezban Serbez, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhume Kezban Serbez'in cenazesi öğlen namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Elmalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merhumenin yakınları ve gazeteci Mehmet Serbez'in meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Gazeteci Mehmet Serbez'in acı günü
Gazeteci Mehmet Serbez'in acı günü
Gazeteci Mehmet Serbez'in acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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