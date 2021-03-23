Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı: 3 şüpheli yakalandı
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Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı: 3 şüpheli yakalandı

23.03.2021 01:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 01:55
Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı: 3 şüpheli yakalandı

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Gazeteci Levent Gültekin, 8 Martta bir televizyon programının canlı yayınına katılmak için gittiği Bakırköy'de yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali TİNBEK

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