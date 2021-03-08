Gazeteci Levent Gültekin, TV programı için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı
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Gazeteci Levent Gültekin, TV programı için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı

08.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:52
Gazeteci Levent Gültekin, TV programı için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı

Gazeteci Levent Gültekin, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı.

Gazeteci Levent Gültekin, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı.

Cevizlik Mahallesi'nde programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e, kimliği henüz belirlenemeyen bazı kişiler saldırdı.

Darbedilen Gültekin, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olaydan sonra televizyon programına katılan Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis şüphelileri yakalamak için olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Gültekin'in yürüdüğü sırada kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı, şüphelilerin olaydan sonra kaçtığı görülüyor.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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