GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRIDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRIDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

23.03.2021 22:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:51

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi.

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRIDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRIDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRIDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRIDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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