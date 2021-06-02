Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı...
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Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı...

Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı...
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker adli kontrolle serbest kaldı
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker adli kontrolle serbest kaldı
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Atilla Peker'e adli kontrol talebi
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Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı... - Haberler
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