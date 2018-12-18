Gazeteci Kürşat Akyol, Memleketi Ödemiş'te Toprağa Verildi

İSTANBUL'da bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 51 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Kürşat Akyol, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

30 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde Günaydın, Cumhuriyet, Radikal ve Karşı gazetelerinin yanı sıra Kanal 6 televizyonu ve BBC Türkçe Servisi'nde çalışan ve Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR), Al Monitor ve Deutsche Welle'de de haber ve röportajları yayınlanan gazeteci Kürşat Akyol dün (pazartesi), bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi. Akyol'un cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere memleketi Ödemiş'e gönderildi. Bugün ikindide Akyol için Ödemiş Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Akyol'un yakınları ve gazeteci dostları katıldı. Cenazede, Akyol'un tabutunun üzerine kullandığı kurşun kalemi konuldu. Kılınan namazın ardından Akyol'un cenazesi Ahrandı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

- İzmir

Kaynak: DHA