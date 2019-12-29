Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

29.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:50
Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gazeteci Murat İde'nin 'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer İlçe ekiplerince, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı İde'nin dün 'taki evinin önünde bir grup tarafından darp edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Polisin olaya karışan 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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