Gazeteci İbrahim Ay yeniden GGC başkanlığına aday
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Gazeteci İbrahim Ay yeniden GGC başkanlığına aday

Gazeteci İbrahim Ay yeniden GGC başkanlığına aday
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 11 Eylül'de yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda yeniden adaylığını açıkladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 11 Eylül'de yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda yeniden adaylığını açıkladı.

Ay, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, görev süresi boyunca yönetim kurulu olarak yaptıkları hizmetleri anlattı.

Bayrağı her zaman ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Kentimizde görev yapan her basın mensubunun iyi ve kötü günde yanında olmaya çalıştık. Arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışması için vermiş olduğumuz bu mücadeleyi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Olamaz, yapılamaz denileni yaptık. Sizlerin bize vermiş olduğu bu kutsal görevi kendimize destur edindik. Daha yapacağımız çok iş var. Onun için yeni dönemde tekrar adayım ve oylarınıza talibim. İnşallah bize bir daha görev verirseniz sizlere söz verdiğimiz projeleri tek tek hayata geçireceğiz."

Ay, toplantıda hayata geçirmeyi planladığı projeleri de anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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Gazeteci İbrahim Ay yeniden GGC başkanlığına aday - Haberler
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