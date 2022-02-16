Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi

İSTANBUL (DHA) - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun ifşa edilmesi davasında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından dün tutuklanan Manisalı gazeteci Hülya Kılınç (51), bugün tahliye edildi.

Manisa'da defnedilen MİT mensubu şehidin kimliğini deşifre ettikleri gerekçesiyle 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan Mart 2020'de tutuklanan eski Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam Gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser hakkında İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 9 Eylül 2020'deki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a 3 yıl 9'ar ay, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'e ise 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapis cezası verdi.