GAZETECİ HAKAN ÇELİKBAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli gazeteci Hakan Çelikbaş (57), son yolculuğuna uğurlandı.

Yaygın ve yerel medya kuruluşlarında uzun yıllar boyunca görev yapan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti üyesi Çelikbaş, dün kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA) bünyesinde de mesleğini uzun yıllar başarıyla sürdüren ve 2018 yılında emekli olan Çelikbaş için ilk olarak Kadıköy Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Daha sonra Çelikbaş'ın cenazesi Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Derecik Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Tolga Bostancı ve Aydın Özdemir, Demirören Haber Ajansı (DHA) Samsun Büro Şefi Tayfur Kara, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, merhumun ailesi ve yakınları, gazeteci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.