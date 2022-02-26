Gazeteci Güngör Arslan soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)

ARALARINDA AVUKATIN DA OLDUĞU 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen avukat Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklanan kişi sayısı 10'a yükseldi.