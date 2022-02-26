Gazeteci Güngör Arslan soruşturmasında 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
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ARALARINDA AVUKATIN DA OLDUĞU 3 KİŞİ TUTUKLANDIGazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen avukat Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
ARALARINDA AVUKATIN DA OLDUĞU 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen avukat Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece dosya kapsamında tutuklanan kişi sayısı 10'a yükseldi.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel