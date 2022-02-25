Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı - Haberler
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Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gazeteci Güngör Arslan'ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı

Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İnternet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay günü Ramazan Ö. isimli şüpheli silahıyla beraber yakalanmış, dün gece saatlerinde de olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan P. ve Ramazan Ö. tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis ekiplerinin devam eden çalışmalarının ardından olayla ilişkisi bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İnternet, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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