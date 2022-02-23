Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
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ADLİYEYE SEVK EDİLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi.
ADLİYEYE SEVK EDİLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ö.'nün ardından Burhan P., Kenan Y. ile bir kadın adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel