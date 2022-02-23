Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
 - Güncelleme:
Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ö.'nün ardından Burhan P., Kenan Y. ile bir kadın adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title