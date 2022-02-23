Gazeteci Ferdi Akıllı, ölümünün yıldönümünde mezarı başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Zonguldak'ta geçen yıl beyin kanaması sonucunda hayatını kaybeden gazeteci Ferdi Akıllı, dualarla mezarı başında anıldı.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta geçen yıl beyin kanaması sonucunda hayatını kaybeden gazeteci Ferdi Akıllı, dualarla mezarı başında anıldı.
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti tarafından geçtiğimiz yıl geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybeden gazeteci Ferdi Akıllı'nın (42) birinci yıl dönümünde mezara başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine Akıllı'nın ailesinin yanı sıra gazeteci meslektaşları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından merhum Ferdi Akıllı'ya dua edildi. Ardından merhum Akıllı'nın mezarına eşi Ayşe İslamoğlu ve kızı Asel Akıllı karanfil bıraktı. - ZONGULDAK