Gazeteci Fatih Sezgin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gazeteci-yazar Fatih Sezgin sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Önceki gün İzmir'de tedavi gördüğü Tepecik Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden, ilçenin sevilen simalarından gazeteci-yazar Fatih Sezgin'in cenazesi, sabah saatlerinde hastanenin morgundan alınarak Ayvalık'a getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan 69 yaşındaki Fatih Sezgin'in cenazesi, Sarımsaklı Yunus Emre Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazeye Sezgin'in ailesi, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Küçükköy'ün eski Belediye Başkanlarından Muhammet Nedim Özdemir, CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Adayı Ziya Eryavuz, MHP'nin eski İlçe Başkanları Dursun İnan ile Mehmet Çokkorkmaz, gazeteciler, sevenleri katıldı. Cenazede usta kalem Fatih Sezgin'in eşi Sevtap Sezgin'in derin hüznü ise yürekleri dağladı.

(Suat Salgın/İHA)