Son dakika gündem: Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu - 1
11.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
Son dakika haber... Cemil ÖZDEMİR / Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 80 yaşındaki Günay Konuksever Beşiktaş Levent'teki evinde ölü bulundu.
Cemil ÖZDEMİR/ Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 80 yaşındaki Günay Konuksever Beşiktaş Levent'teki evinde ölü bulundu. Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı