Son dakika gündem: Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu - 1
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Son dakika gündem: Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu - 1

11.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
Son dakika gündem: Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu - 1

Son dakika haber... Cemil ÖZDEMİR / Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 80 yaşındaki Günay Konuksever Beşiktaş Levent'teki evinde ölü bulundu.

Cemil ÖZDEMİR/  Gazeteciler Cemiyeti eski onur kurulu başkanlarından gazeteci-yazar Ergin Konuksever'in eşi 80 yaşındaki Günay Konuksever Beşiktaş Levent'teki evinde ölü bulundu. Konuksever'in uzun süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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