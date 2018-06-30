Gazeteci Erdoğmuş, Mezarı Başında Anıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı.
Garipler Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına, Eroğmuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçedeki gazeteciler de katıldı.
Burada okunan duanın ardından mezara karanfiller bırakıldı.
Öte yandan Şarkışla Belediyesi tarafından Burak Erdoğmuş'un adının verildiği caddeye, caddeyi belirleyen yön levhaları takıldı.