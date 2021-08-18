Gazeteci Emre Erciş'i vuran şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazeteci Emre Erciş'i vuran şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi

Gazeteci Emre Erciş'i vuran şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Fatih'te gazeteci Emre Erciş'i vuran şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te gazeteci Emre Erciş'i vuran şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 12 Ağustos günü gazeteci Emre Erciş'in Fatih'teki evinin önünde silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlatmıştı. Emniyet birimleri Erciş'i vuran şüphelilerin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin motosikletle olayı gerçekleştirdikten sonra Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiklerini tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin E.K. ve B.P. olduğunu belirleyerek, 14 Ağustos günü adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda şüpheli E.K. ve B.P. yakalanarak gözaltına alındı. Gün içerisinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırıyı azmettirenlerle alakalı çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İmamoğlu'ndan İBB'nin bakımevinin yanında bulunan hayvan cesetleriyle ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
İmamoğlu'ndan İBB'nin bakımevinin yanında bulunan hayvan cesetleriyle ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
3 yaşındaki çocuk 14. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gervinho Lionel Messi Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazeteci Emre Erciş'i vuran şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 23:08:03. #1.14#

title