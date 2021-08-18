Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
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Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i, silahlı saldırı sonucu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i, silahlı saldırı sonucu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin, Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.

Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe çıkarılan 2 zanlı, nöbetçi hakimliğin kararıyla tutuklandı.

Öte yandan saldırıyla ilgili aranan üçüncü şüpheli B.Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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