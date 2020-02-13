GAZETECİ DENİZ YÜCEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU (1)
Haberler » Güncel » GAZETECİ DENİZ YÜCEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU (1) - Haber

GAZETECİ DENİZ YÜCEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU (1)

ALMAN 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

13.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:34
GAZETECİ DENİZ YÜCEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU (1)

ALMAN '' gazetesinin Türkiye temsilcisi 'in yargılandığı davada savcı, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Görüntü Dökümü:

-----------Arşiv


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler