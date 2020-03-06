Gazeteci Deniz Başlı'nın baba acısı
Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı'nın babası Canip Başlı (74) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı'nın babası Canip Başlı (74) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören baba Canip Başlı dün aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Canip Başlı'nın cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Gülçayır Mahalle Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Ak Parti İl Başkanı Hakan Aydın, CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, STK temsilcileri, basın mensupları ve yakınları katıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İHA