Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Kilo almışsın" diyenlere çektiği video ile sitem etti

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile en çok konuşulan videoların arasına girdi. Ekranlara ara vererek YouTube sayfası açan ve buradan videolar yayınlayan Özdemir, kendisi için kilo aldın diyenlere yine çektiği video ile cevap verdi.

"HIYARIN TEKİSİN!"

Kilo hakkında yorumlara video çekerek cevap veren ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir,"Çok kilo almışsın. Sana ne! Aldıysam ben aldım. Bir de bunu marifet olarak söylerler 'ama ben senin arkadaşınım dost acı söyler!' Dost most değilsin; hıyarın tekisin..." dedi.