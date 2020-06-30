Gazeteci Cevdet Ağduman'ın cenazesi, Yusufeli ilçesinde toprağa verildi
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Gazeteci Cevdet Ağduman'ın cenazesi, Yusufeli ilçesinde toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Cevdet Ağduman'ın (58) cenazesi, Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Gazeteci Cevdet Ağduman'ın cenazesi, Yusufeli ilçesinde toprağa verildi
30.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:15

Kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Cevdet Ağduman'ın (58) cenazesi, Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Erzurum'da bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Ağduman'ın cenazesi, imtiyaz sahibi olduğu Yusufeli Haber Gazetesi'nin önüne getirildi.

Ağduman'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Yusufeli ilçe merkezinin yeni yerleşim yerindeki mezarlığa götürüldü. Cenaze, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun olarak kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene Ağduman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Cevdet Ağduman gibi bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yakınlarına ve basın camiasına sabır diledi.

İlçe Belediye Başkanı Aytekin ise Cevdet Ağduman'ın hem kişiliği hem de gazeteciliği ile ilçeye önemli değerler kattığını söyledi.

Ağduman'ın ilçede iz bırakan bir insan olduğunu vurgulayan Aytekin, "İlk defa yeni yerleşim yerinin mezarlığına cenaze defnedeceğiz. Cevdet ağabeyin vasiyeti bu yöndeydi. Bu Cevdet ağabeyin yeni Yusufeli ilçesine ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Yeni Yusufeli ilk ona nasip oldu, Allah nur içinde yatırsın, ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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