Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti (2)
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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti (2)

18.10.2020 22:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:37
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti (2)

HASTANEDEN AÇIKLAMAAnkara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un ölümüne ilişkin Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un ölümüne ilişkin Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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