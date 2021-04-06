GAZETECİ ALPHAN'A "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN 7,5 YIL HAPİS İSTEMİ
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GAZETECİ ALPHAN'A "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" SUÇUNDAN 7,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
GAZETECİ ALPHAN'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK' SUÇUNDAN 7,5 YIL HAPİS İSTEMİ

Ahmet YEŞİLMEN / GAZETECİ Melis Alphan'ın, 2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Ahmet YEŞİLMEN/  GAZETECİ Melis Alphan'ın, 2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapsi istenen Alphan, suçlamaları reddederek, beraatini istedi. 

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Melis Alphan ve avukatları geldi. HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya da, Melis Alphan'a destek olmak için adliyeye geldi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Melis Alphan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini talep etti. 

"HAKKIMDA SUÇ YARATILIYOR. BEN BU SUÇLAMALARI İŞLEMEDİM"

Melis Alphan ise savunmasında, "Tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştım. Ben orada bile değildim. Bana yönelik suçlamalar arkadaki insanların tuttuğu bayrak ve flamalardır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir terör bağlantım var mı? Hakkımda suç yaratılıyor. Ben bu suçlamaları işlemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Melis Alphan ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine "Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)" yazılı yorumun paylaşıldığının tespit edildiği belirtiliyor. Şüpheli Melis Alphan'ın alınan savunmasında, hesabın kendisine ait olduğunu, suça konu 21 Mart 2015 tarihli fotoğrafta bulunan Abdullah Öcalan resimlerini ve YPG terör örgütü bayrak ve flamalarını fark etmediğini, görselin 2015 yılındaki Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş ve sosyal medya ortamlarında ve haber ajanslarında paylaşılmış bir görsel olduğunu, fotoğrafı paylaşmasındaki amacının nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek olduğunu, terör örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunmadığını beyan ettiği ifade ediliyor. İddianamede, şüpheli Alphan'ın "Basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 

Görüntü dökümü: ------------------------------Melis Alphan duruşma salonu önünden görüntüleri

Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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