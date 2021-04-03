Gazeteci Alper Eral yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Malkaralı gazeteci Alper Eral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Malkaralı gazeteci Alper Eral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eral, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle Çorlu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Eral, dün gece yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansında serbest haberci olan Eral'ın cenazesi törenle toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman