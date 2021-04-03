Gazeteci Alper Eral yaşamını yitirdi
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Gazeteci Alper Eral yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Gazeteci Alper Eral yaşamını yitirdi

Malkaralı gazeteci Alper Eral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Malkaralı gazeteci Alper Eral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eral, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle Çorlu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Eral, dün gece yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansında serbest haberci olan Eral'ın cenazesi törenle toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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