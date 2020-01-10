Gazeteci Aksaç, mezarı başında anıldı
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Gazeteci Aksaç, mezarı başında anıldı

Hakkari'de yaklaşık 10 yıl önce vefat eden evli ve 7 çocuk babası gazeteci İhsan Aksaç, mezarı başında anıldı.

10.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:52
Gazeteci Aksaç, mezarı başında anıldı

'de yaklaşık 10 yıl önce vefat eden evli ve 7 çocuk babası gazeteci İhsan Aksaç, mezarı başında anıldı.


Hakkari'nin sevilen ve sayılan simalarından İhsan Aksaç, Hakkari ve ilinde değişik tarihlerde TRT'de görev yaptı. 55 yaşında vefat eden gazeteci Aksaç, Dağgöl Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Aksaç'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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