Gazeteci Ahmet Yener Özkesen vefat etti

Ekonomik Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Yener Özkesen, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Dün evinde kalp krizi geçiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Özkesen, kaldırıldığı özel hastanede yaşama veda etti.

Özkesen'in cenazesi, yarın ikindi vakti Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünün ilk mezunlarından olan Özkesen, 1968 yılında Ege Ekspres gazetesinde meslek hayatına başlamış, 1980-1994 yılları arasında Dünya gazetesinde İzmir temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Özkesen, 1994 yılında Ekonomik Çözüm gazetesini kurmuş, gazetenin yönetimini 2015 yılında kızı Bengü Özkesen'e bırakmıştı. Özkesen, 2016 yılında kurduğu Ekonomik Gündem gazetesinde mesleğine devam etmişti.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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