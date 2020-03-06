Gazeteci adaylarından İdlib sınırındaki basın mensuplarına ziyaret

06.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:40

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksek Okulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü öğrencileri, Reyhanlı sınırında Bahar Kalkanı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda basın mensupları için ayrılan alana gelen öğrenciler, burada canlı yayın araçları ve çeşitli ekipmanları inceledi.

Bölgede görevli gazeteciler de öğrencilerin sorularını cevaplayıp, bazı anılarını anlattı.

Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Kartal Bilen, Bahar Kalkanı Harekatı nedeniyle çok sayıda basın mensubunun Hatay'da olduğunu söyledi.

Öğrencilerini sahada görev yapan gazetecilerle buluşturmak istediklerini kaydeden Bilen, "Öğrencilerin gazetecileri sahada görüp, çalışma ortamlarını gördüler. Akıllarındaki soruları tecrübeli gazetecilere sorma imkanı buldular. Her yönden çok verimli bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.

Ziyaret gezisine Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Kalpakçıoğlu ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mustafa Çakır da hazır bulundu.

Öğrenciler, ziyaret sonunda sınırda dev Türk Bayrağı açıp Mehmetçiğe destek verdi.

Kaynak: AA