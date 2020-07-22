Gazete ve dergi sayıları düşmeye devam ediyor
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Gazete ve dergi sayıları düşmeye devam ediyor

2019 yılı gazete ve dergi istatistikleri belli olurken, 2018 yılına oranla yüzde 8 azalarak 5 bin 485 adede gerilediği görüldü.

Gazete ve dergi sayıları düşmeye devam ediyor
22.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:22

2019 yılı gazete ve dergi istatistikleri belli olurken, 2018 yılına oranla yüzde 8 azalarak 5 bin 485 adede gerilediği görüldü. 2014 yılından itibaren ise basılı yayınların düşüşte olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, 'basılı medya' ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl gazeteler ile alakalı basına 59 bin 9 haber yansıdığı tespit edilirken, dergilerle alakalı 16 bin 44 olduğu gözlendi. Geçmiş yılla kıyaslama yapıldığında 2018 yılındaki haber adetleri gazete ile alakalı 77 bin 509, dergi ile alakalı ise 22 bin 265 olduğu kaydedildi. Gazete ve dergi içeriklerinde en fazla habere konu olan başlıklar ise siyaset, ekonomi ve sağlık oldu.

GAZETELERİN YÜZDE 90,8'İ YEREL

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2019 yılı gazete ve dergi istatistikleri belli oldu. Böylelikle gazete ve dergi sayıları 2018 yılına oranla yüzde 8 azalarak 5 bin 485 olduğu görüldü. 2014 yılından itibaren gazete ve dergi sayılarının düşüşte olduğu gözlenirken, tirajların da 2013 yılından itibaren düştüğü kaydedildi. Ülkemizde 2019 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı ise 1 milyar 259 milyon 68 bin 89 olduğu belirlenirken, bunların yüzde 94,2'sini gazeteler oluşturdu. Yayımlanan gazetelerin yüzde 90,8'inin de yerel gazetelerden oluştuğu saptandı. Eklere bakıldığında ise gazetelerin yüzde 9,8'i, dergilerin yüzde 7,2'sinin ek çıkardığı kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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