Gazete kağıtlarına sardığı uyuşturucularla yakalandı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde gazete kağıtlarına sarılı 60 adet uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'nin İsmet İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları H.F.'nin üzerinde arama yaptı. KOM ekiplerinin yaptığı aramada, gazete kağıtlarına sarılı halde, satış amaçlı olduğu değerlendirilen 60 adet esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu maddelere el koyarken, H.F. hakkında da yasal işlem başlattı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa