Gazete İlanıyla Satılan Çocuk 18 yıl Sonra Annesini Buldu

Trabzon'da yaşayan Arife Kaya isimli kadın evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı. Çocuğa bakamayacağına karar veren genç kadın bu ilanı bir gazeteye verdi ve çocuğunu satacağını duyurdu. Yasal olmaması rağmen çocuk bu ilanla satıldı. Aradan 18 yıl geçti ve o çocuk Esra Erol'da ortaya çıktı.

GAZETEDEKİ İLANLA SATILMIŞTI

Adı Doğan Öztürk. 18 yaşında. Yakın zamanda onu büyüten ailesinden kendisiyle ilgili büyük sırrı öğrendi. Evlatlık olduğu söyleyen Doğan Öztürk, biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'a çıktı. Doğan Öztürk'e evlatlık olduğunu söyleyen ailesi eline bir gazete küpürü vermişlerdi. Dediklerine göre Doğan'ı gazetedeki bu ilanla para verip almışlardı. Doğan'ın annesinin ismi de belliydi. Adı Arife Kaya'ydı. Evlilik dışı ilişkiden doğan oğlunu para karşılığı evlatlık vermek için gazeteye ilan vermişti. Hamile olduğu dönemdeki fotoğrafını çekip Trabzon'da yayın yapan yerel bir gazeteye göndermişti.

DNA İÇİN ÖRNEK İSTEDİ

Esra Erol bu kadar çok bilgi eline geçince 24 saat geçmeden Doğan Öztürk'ün annesine ulaştı. Şu anda 40 yaşında olan kadını stüdyoyu gelmeye ikna eden Esra Erol, onu oğlu ile buluşturdu. Esra Erol'un aktardığını göre yayına çıkana kadar Arife Kaya oğluyla ilgili pek rengini belli etmemişti. Yayında onu görünce dakikalarda sarılması ve ağlaması sürpriz oldu. Arife Kaya, Doğan'ın oğlu olduğu konusunda hiç şüphesi olmadığını belirterek 'Gördüğüm anda yüreğimden hissettim. DNA testine gerek yok. Doğan benim oğlum' dedi. Kesinleştirmek adına Esra Erol ondan DNA için örnek vermesini istedi. Arife Kaya da kabul etti.

"BENİM İÇİN ÖLDÜ, GERÇEKTE ÖLMEDİ"

Arife Kaya ile Doğan Öztürk'ün DNA testi sonuçları merakla beklenirken, Esra Erol babanın kim olduğunu sordu. Arife Kaya önce 'öldü' yanıtını verdi. Esra Erol mezarı nerede deyince 'Benim için öldü, gerçekte ölmedi' dedi. Arife Kaya sonrasında ise kimden hamile kaldığını bilmediğini iddia etti. Çelişkili tavırları akıllara 'cinsel istismara' uğramış olabileceği ihtimalini getirdi.