Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında üretilen ürünler kadınlara hem meslek hem de gelir kapısı oluyor.

29.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:07

Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında üretilen ürünler kadınlara hem meslek hem de gelir kapısı oluyor.

Yok olmak üzere olan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Kemaliyeli Kadınlar Derneğinin hazırladığı ve İş Kur İl Müdürlüğünce desteklenen Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında 12 kadın, açılan kursta Kemaliye'ye özgü olan kumaşı dokuyarak meslek öğreniyor. 1960 yılına kadar dokunan Kemaliye yöresine özgü Gazenne kumaşının iplikleri kökboyası ile boyanıyor, yüzde 100 pamuk ve kendine özgü çizgiler bulunuyor. Projede Gazenne kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve kadınların istihdamı hedefleniyor.

Açılan kursta kumaş dokuyan Saadet Erdal, "Bu dokumayı ben 5 sene önce öğrendim. Daha önceden kayınvalidelerimiz, onların anneleri falan çok dokumuşlar. Zamanla yok olmuş. Daha sonradan Kadınlar Derneği ve kaymakamlık sayesinde tekrardan gündeme geldi. Tezgahlar alındı. Projeler sunuldu. Ondan sonra bizlere öğretildi eğitmenler tarafından. Bizde öğrendik. Çokta memnunuz. Çok güzel bir uğraş. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımıza gelecekte bir şeyler bırakabiliyoruz. Geçmişten geleceğe güzel bir eser olsun diye. Kumaşımız peştamal olarak dokuduğumuzda her türlü kullanabiliyorsunuz. El emeği olduğu için kıyamayıp masa üstünde değerlendirenler var. Kare masa örtüsü olarak yapıyoruz. Onları kare masa örtüsü yapıyorlar. Kumaş dokuyoruz, Gazenne kumaşı o da elbise dikiliyor, gömlek dikiliyor. Onun özelliği de yazın serin tutması, kışın sıcak tutması. Yüzde yüz pamuk ve çizgisi sadece Eğin'e has bir dokuma. Bu görmüş olduğunuz peştamal olacak. 2 metre kadar dokuyoruz, 1,80. Gazenne kumaşımız da dediğim gibi gömlek, elbiselik, her türlü kullanabileceğiniz bir kumaş" dedi.

Şerife Erdoğan ise, "Ben de bu kursa devam ettim unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi öğrenip yaşatmak için. Gazenne buraya ait bir kumaş deseni. İsmi Gazenne. Dokuması aynı, içi dışı pamuklu. Öğrenip dokuyoruz. Devam ediyoruz. Modeli eskiden her yerde kullanmışlar. Şimdi bulunmadığı için daha çok yöresel elbisede, gömlek, istediğin şekilde kullanabilirsin. Bizim buraya ait olduğu için elbise daha güzel oluyor" diye konuştu.

Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar Haber
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi Haber
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak Haber
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği adam, yol tabelasında intihara kalkıştı
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Deprem Temmuz Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:55:05. #1.14#
title