Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor
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Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında üretilen ürünler kadınlara hem meslek hem de gelir kapısı oluyor.

Gazenne kumaşı kadınların elinde yeniden hayat buluyor
29.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:34

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında üretilen ürünler kadınlara hem meslek hem de gelir kapısı oluyor.

Yok olmak üzere olan yöresel Gazenne kumaşı, Kemaliyeli kadınların elinde yeniden hayat buluyor. Kemaliyeli Kadınlar Derneğinin (KEKAD) hazırladığı ve İş Kur İl Müdürlüğünce desteklenen Geleneksel Kemaliye Gazenne Dokuması Yaşatma ve Koruma Projesi kapsamında 12 kadın, açılan kursta Kemaliye'ye özgü olan kumaşı dokuyarak meslek öğreniyor. 1960 yılına kadar dokunan Kemaliye yöresine özgü Gazenne kumaşının iplikleri kökboyası ile boyanıyor, yüzde 100 pamuk ve kendine özgü çizgiler bulunuyor. Projede Gazenne kumaşının yerel ürün olarak turizme kazandırılması suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve kadınların istihdamı hedefleniyor.

Açılan kursta kumaş dokuyan Saadet Erdal, "Bu dokumayı ben 5 sene önce öğrendim. Daha önceden kayınvalidelerimiz, onların anneleri falan çok dokumuşlar. Zamanla yok olmuş. Daha sonradan Kadınlar Derneği ve kaymakamlık sayesinde tekrardan gündeme geldi. Tezgahlar alındı. Projeler sunuldu. Ondan sonra bizlere öğretildi eğitmenler tarafından. Bizde öğrendik. Çokta memnunuz. Çok güzel bir uğraş. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımıza gelecekte bir şeyler bırakabiliyoruz. Geçmişten geleceğe güzel bir eser olsun diye. Kumaşımız peştamal olarak dokuduğumuzda her türlü kullanabiliyorsunuz. El emeği olduğu için kıyamayıp masa üstünde değerlendirenler var. Kare masa örtüsü olarak yapıyoruz. Onları kare masa örtüsü yapıyorlar. Kumaş dokuyoruz, Gazenne kumaşı o da elbise dikiliyor, gömlek dikiliyor. Onun özelliği de yazın serin tutması, kışın sıcak tutması. Yüzde yüz pamuk ve çizgisi sadece Eğin'e has bir dokuma. Bu görmüş olduğunuz peştamal olacak. 2 metre kadar dokuyoruz, 1,80. Gazenne kumaşımız da dediğim gibi gömlek, elbiselik, her türlü kullanabileceğiniz bir kumaş" dedi.

Şerife Erdoğan ise, "Ben de bu kursa devam ettim unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi öğrenip yaşatmak için. Gazenne buraya ait bir kumaş deseni. İsmi Gazenne. Dokuması aynı, içi dışı pamuklu. Öğrenip dokuyoruz. Devam ediyoruz. Modeli eskiden her yerde kullanmışlar. Şimdi bulunmadığı için daha çok yöresel elbisede, gömlek, istediğin şekilde kullanabilirsin. Bizim buraya ait olduğu için elbise daha güzel oluyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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