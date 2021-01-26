Gazella Turizm'in, dördüncü kitabı "Yüzler Atlası" yayınlandı

60'a yakın fotoğrafçının eserlerini içeren Yüzler Atlası kitabı, Hindistan'dan Etiyopya'ya kadar, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanların yaşamlarını bir araya getiriyor. Gazella Turizm, 2020'de büyük yangınlar nedeniyle zarar gören Hatay ormanları için TEMA'ya fidan bağışında bulunanlara Yüzler Atlası'nı hediye edecek.

1996 yılından bu yana özgün ve konforlu seyahat arayışındaki "İleri Seviye Gezgin"lerle dünyanın farklı noktalarını keşfeden Gazella Turizm, 60'a yakın fotoğrafçının dünyanın farklı coğrafyalarını insan yüzleriyle karelere yansıttığı "Yüzler Atlası" kitabını yayınladı. Hindistan'dan Peru'ya, Güney Afrika'dan Etiyopya'ya kadar birbirinden farklı ülke ve bölgenin yerel yaşamından insan yüzlerine ve ilgi çekici bilgilere yer verilen kitap, pandemi nedeniyle sekteye uğrayan seyahat ve keşfetme tutkusunu okuyucuya yeniden yaşatmak amacıyla hazırlanmış bulunuyor.

Keşif tutkusu yeniden canlanacak

Çeyrek asra yakın süredir dünyanın farklı coğrafyalarına keşif yolculukları düzenleyen Gazella Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Velit Gazel, "Dördüncü kitabımız olan Yüzler Atlası ile dünyanın farklı yerlerini, anlarını, kültürlerini insan yüzlerinden yansıyan ifadelerle yaşatmak istedik. Bununla beraber 'sürdürülebilir dünya' yaklaşımımızı desteklemek için Yüzler Atlası kitabımızı sadece, TEMA Vakfı'na fidan bağışlayan kişilere hediye ediyoruz. Böylelikle kitabımız için kullanılan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi ve oluşumu esnasında atmosfere bıraktığımız karbon ayak izini ortadan kaldırmayı da amaçlıyoruz. İnsanlara yeniden hayal kurduracağına inandığımız bu eserin oluşumunda emeği geçen tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TEMA'ya Hatay için 10 fidan bağışlayanlara Yüzler Atlası hediye

Dünyayı koruma vizyonu kapsamında yayınlanan Yüzler Atlası kitabı, 2020'nin ekim ayında Hatay'da gerçekleşen orman yangınlarında yanan ağaçların yerine dikilmek üzere TEMA'ya 10 fidan bağışı yapan herkese hediye edilecek. Ayrıntılı bilgiye https://www.gazella.com/yuzler-atlasi adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: Tourism Today