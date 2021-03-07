Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı
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Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı

07.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:21
Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı

Şanlıurfa müziğinin sevilen isimlerinden Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Şanlıurfa müziğinin sevilen isimlerinden Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Müzisyen, Türk Halk Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz vefatının 33. yıl dönümünde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Aile Mezarlığında kabri başında anıldı. Sevenleri yapılan anma programında mezarı başında dua ettiler. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, konservatuar sanatçıları ve Mahmut Güzelgöz'ün ailesi ve sevenleri katıldı. - ŞANLIURFA

Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı
Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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