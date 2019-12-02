GAZDAŞ, Şarköy'de bin 300 daireyi doğal gazla buluşturdu

02.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:31

Şarköy'ün yüzde 60'lık bölümünü doğal gaz hattıyla kaplayan GAZDAŞ, bölgeye şu ana kadar yaklaşık 15 milyon TL değerinde yatırım yaptı. Yılsonuna kadar 2 bin 500 bağımsız bölümde bağlantı anlaşması yapmayı öngören şirket, Şarköy ofisinin açılışıyla çalışmalarına hız verdi.



2017 yılında doğal gaz altyapısının temellerinin atıldığı Şarköy'de, 2018 yılsonu itibariyle doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı. Şarköy'ün yüzde 60'ını doğal gaz hattı ile kaplayan GAZDAŞ, şu ana kadar bölgeye yaklaşık 15 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Şarköy'de Kasım sonuna kadar 2 bin 100 adet bağlantı anlaşması yapmış olan GAZDAŞ, bugün itibariyle de bin 300 daireyi doğal gazla buluşturdu. GAZDAŞ'ın bölgedeki hedefi ise yılsonuna kadar 2 bin 500 bağımsız bölümde bağlantı anlaşması gerçekleştirmek.



Açıklamaya göre Şarköy'deki yatırımlarını sürdüren şirket, aynı zamanda bölgede işletme ofisinin de açılışını gerçekleştirdi. Ekim ayı başında İstiklal Mahallesi Uluselviler Caddesi'nde açılan Şarköy İşletme Ofisi ile vatandaşların talepleri yerinde alınıyor. Henüz şebekenin ulaşmadığı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilecek çalışmalar ise GAZDAŞ'ın yıllık yatırım programı çerçevesinde hayata geçirilecek.



Bölgeye sağlanan doğal gaz hizmetiyle Şarköy halkının ısınma ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda kömür kullanımından kaynaklı hava kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.



Doğal gaz hizmeti için gereken belgeler



Açıklamada yer alan bilgilere göre; doğal gaz hizmetinden yararlanabilmek için gerekli belgelerle GAZDAŞ'a başvurmak ve bağlantı anlaşması imzalamak gerekiyor. Bunun için ısınma şekli ve yakıt türünü belirten karar defterinin aslı ve fotokopisi, ısınma şekli ve yakıt türünü belirten kat maliklerinin dilekçesi, müracaat eden abonenin kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi, yapı kullanım izin belgesi ve bina ruhsatı gerekirken bireysel ve merkezi bağlantı anlaşmasında farklılıklar oluyor.



Bireysel abonelik sözleşmesi içinse kimlik fotokopisi yeterli olurken merkezi abonelik sözleşmesi için apartman yöneticisinin kimlik fotokopisi ile apartman yönetiminin kaşesi gerekiyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA