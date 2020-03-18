GAZDAŞ önlemleri üst düzeye çıkardı GAZDAŞ, dünya ve Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için Trakya bölgesindeki müşterilerini alternatif abonelik kanalları hakkında SMS, e-posta, broşür ve poster...

GAZDAŞ, dünya ve Türkiye çapında alınan sağlık önlemleri çerçevesinde mümkün olan en az kişi ile temasın sağlanması ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma riskini en aza indirmek için Trakya bölgesindeki müşterilerini alternatif abonelik kanalları hakkında SMS, e-posta, broşür ve poster ile bilgilendirerek işlemlerini online platformlardan yapmaları için yönlendirdiğini duyurdu.

GAZDAŞ, küresel pandeminin yayılması doğrultusunda aldığı önlemler dahilinde çalışanlarını ve müşterilerini korumayı hedeflefiyle Trakya bölgesindeki GAZDAŞ hizmet ofislerinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken personellerin sağlığı için ateş ölçümleri de gerçekleştirdiğini açıkladı Şirket ayrca, müşteri hizmetleri ofislerine giden abonelerine dezenfektan ve güvenli mesafe için bariyer kullanarak hizmet vermeye devam ederken; web sitesi, e-devlet ve çağrı merkezi üzerinden de işlemlerin gerçekleştirilmesini sağladı.

Yapılan bilgilendirmede; abonelerine gazdas.com internet sitesi, e-devlet, 0850 222 9 429 numaralı çağrı merkezi ve sertifikalı iç tesisat firmaları aracılığıyla ofislerine gitmeden online olarak işlemlerini gerçekleştirebilme imkanı sunan şirket, bu kanallar aracılığıyla bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi ve abonelik iptal işlemlerinin yapılmasını sağlayacak. Bağlantı ve güvence bedeli ödeme işlemleri SMS olarak vatandaşa iletilen link aracılığı ile web sitesi üzerinden online ödeme olarak yapılabilecek.

Ayrıca GAZDAŞ web sayfasında belirtilen bankaların internet veya mobil bankacılık adresleri üzerinden banka şubelerine gitmeden faturaların ödenmesi ya da otomatik ödeme talimatı verilmesi de tedbir açısından önerilen önlemler arasında yer aldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA