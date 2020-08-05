Gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi Kırklareli'nde depodaki su motorundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Kırklareli'nde depodaki su motorundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Dün, Demircihalil köyünde su deposuna temizlik için giren ve gazdan hayatını kaybeden muhtar azası Nusret Tiryakioğlu (51) ile Çetin Tomruk (52) için köy meydanında tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen cenaze töreninde, İl Müftü Vekili Ramazan Özdemir tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi.

Ardından Tiryakioğlu ile Tomruk'un cenazeleri köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA