Gazdan Zehirlenen Maden İşçisi Son Yolcuğuna Uğurlandı
Zonguldak’ta özel maden şirketine ait kömür ocağında gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ta özel maden şirketine ait kömür ocağında gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı.
Asma Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında gece vardiyasında çalışan işçilerden gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Kenan Kulakçı, Beycuma beldesine bağlı Kumtarla köyünde son yolcuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutunun başına gelen baba Kulakçı güçlükle ayakta durabildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenazeye törenini Çaycuma Perşembe beldesinde imamlık yapan yeğeni Volkan Kulakçı kıldırdı.
Kumtarla caminde kılınan cenaze namazının ardından maden işçisi Kenan Kulakçı köyünde bulunan aile mezarlığına defin edildi. - ZONGULDAK