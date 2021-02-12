GAZBİR Başkanı Arslan: "Doğal gaz dağıtım sektörü yoğun kış şartlarına hazır"

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün yoğun kış şartlarına hazır olduğunu belirterek, iletim ve dağıtım şebekelerinin artan talebi karşılayacak kapasitede olduğunu bildirdi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün yoğun kış şartlarına hazır olduğunu belirterek, iletim ve dağıtım şebekelerinin artan talebi karşılayacak kapasitede olduğunu bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, doğal gaz dağıtım sektörünün Türkiye'nin 81 ilinde 590'a yakın yerleşim yerinde 72 şirket ve 15 bin personelle 17 milyonun üzerinde aboneye hizmet verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin günlük doğal gaz talebinin ocakta 280 milyon metreküpe yaklaştığını anımsatan Arslan, yapılan yatırımlar ve alınan tedbirler sayesinde doğal gaz arzının kesintisiz şekilde sağlandığını belirtti.

Arslan, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2 bine yakın acil müdahale personeli ve 500'ün üzerinde acil müdahale aracıyla tüm dağıtım bölgelerinde kesintisiz ve güvenli gaz hizmeti için çalıştığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Acil durumlar için gerekli ekip ve ekipman kontrolleri yapıldı ve kesintisiz doğal gaz arzına yönelik tüm plan ve önlemler gözden geçirildi. Kış şartlarının ağırlaşması ve hava sıcaklıklarının düşmesi günlük doğal gaz tüketimini ciddi miktarda artırıyor. Normal kış şartlarında hane başı tüketim 7 metreküp seviyesinde gerçekleşirken, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle hane tüketimleri 15 metreküpe kadar ulaşıyor. Ancak iletim ve dağıtım şebekelerimiz bu talebi karşılayacak kapasiteye sahip. Dolayısıyla herhangi bir arz sorunu ile karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile koordineli şekilde doğal gaz dağıtım şirketlerimiz tarafından gerekli tedbirleri alıyoruz."

"Kazı faaliyetleriyle şebeke hasarına sebebiyet verilmemeli"

Doğal gaz dağıtım sektörü olarak en büyük sorunlardan birinin belediyeler ve diğer kuruluşlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında şebekeye verilen hasarlar olduğuna dikkati çeken Arslan, "Dağıtım şirketlerine haber vermeden yapılan kazı faaliyetlerinde birçok hat hasarı oluşuyor. Şehrin doğal gaz arzında ciddi kesintiler söz konusu olabiliyor. Bu anlamda il ve ilçe mülki idareleri ve yerel yönetimlerle görüşülerek olağan dışı kış koşulları boyunca doğal gaz şebekelerine hasar verebilecek kazı gibi faaliyetlerinden kaçınılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, doğal gaz kesintisi, kaçak, şebekede meydana gelen hasarlar ve doğal gaz alanında karşılaşılan sorunlarda Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nın aranması gerektiğine işaret ederek, kesintisiz hizmet veren ekiplerin bildirilen adreste en kısa sürede müdahalede bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya