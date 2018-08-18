Gazapizm'den hayranlarına unutulmaz gece

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında konser veren rapçi Gazapizm hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında Umurbey Belde Stadında Alem FM programcısı Dj Fatih Yıldırım performans sergiledi.

Ardından 'Heyecanı yok' şarkısıyla ismini geniş kitlelere duyuran rapçi Gazapizm muhteşem bir konser verdi.

Gazapizm'in şarkılarıyla binlerce vatandaş gönüllerince eğlendi.

Ayrıca gecede protokol üyeleri tarafından şeftali yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.