Gazanfer Bilge Caddesi'nin alt ve üstyapısı yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazanfer Bilge Caddesi'nin alt ve üstyapısı yenileniyor

Gazanfer Bilge Caddesi'nin alt ve üstyapısı yenileniyor
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Karamürsel Gazanfer Bilge Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor.

Karamürsel Gazanfer Bilge Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor. İSU tarafından altyapısı yenilenen Gazanfer Bilge Caddesi'nde Fen İşleri tarafından üstyapı çalışmalarına başlandı. 200 metre uzunluğundaki caddede asfalt serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kaldırım yapımı çalışmalarına devam ediyor.

HUMMALI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yolların daha konforlu ve modern hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesinde Gazanfer Bilge Caddesi'nde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hummalı bir çalışma sürdürüyor.

OTOPARK ALANI ASFALTLANACAK

Ekipler 2 bin 200 metrekare alana sahip Gazanfer Bilge Caddesi otopark alanında da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Otopark ve pazar yeri olarak kullanılan alan asfalt hale getirilecek. Öte yandan Gazanfer Bilge Caddesi'nde granit plak taşı kaldırım ve bordür imalatı çalışmalarına devam ediliyor.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Bölge sakinleri çalışmaların ulaşımlarını daha sorunsuz hale getireceğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Caddelerinin hem alt hem de üstyapılarının yenilendiğini ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile bölgelerinde daha modern yollara sahip olduklarının altını çizdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Ece Erken Seda Sayan Haluk Levent
Spor Fatih Terim Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazanfer Bilge Caddesi'nin alt ve üstyapısı yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:27:32. #1.16#

title