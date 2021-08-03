Gazanfer Bilge Caddesi'nin alt ve üstyapısı yenileniyor

SU tarafından altyapısı yenilenen Gazanfer Bilge Caddesi'nde Fen İşleri tarafından üstyapı çalışmalarına başlandı.

Karamürsel Gazanfer Bilge Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor. İSU tarafından altyapısı yenilenen Gazanfer Bilge Caddesi'nde Fen İşleri tarafından üstyapı çalışmalarına başlandı. 200 metre uzunluğundaki caddede asfalt serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kaldırım yapımı çalışmalarına devam ediyor.

HUMMALI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yolların daha konforlu ve modern hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesinde Gazanfer Bilge Caddesi'nde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hummalı bir çalışma sürdürüyor.

OTOPARK ALANI ASFALTLANACAK

Ekipler 2 bin 200 metrekare alana sahip Gazanfer Bilge Caddesi otopark alanında da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Otopark ve pazar yeri olarak kullanılan alan asfalt hale getirilecek. Öte yandan Gazanfer Bilge Caddesi'nde granit plak taşı kaldırım ve bordür imalatı çalışmalarına devam ediliyor.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Bölge sakinleri çalışmaların ulaşımlarını daha sorunsuz hale getireceğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Caddelerinin hem alt hem de üstyapılarının yenilendiğini ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile bölgelerinde daha modern yollara sahip olduklarının altını çizdi.

Kaynak: Bültenler