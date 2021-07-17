Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelini alnından öptü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelini alnından öptü

Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelini alnından öptü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, evinde aşı yapan sağlık personelini alnından öpen Gazal Teyzenin fotoğrafını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, evinde aşı yapan sağlık personelini alnından öpen Gazal Teyzenin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, evde aşı hizmetleri kapsamında bir eve giden sağlıkçının fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğrafta, yaşlı kadının kendisine aşı yapan sağlık personelini alnından öptüğü görüldü. Koca, paylaştığı fotoğrafın altına "Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal Teyze. Sağlığın önce Allah'a sonra bize emanet" notunu ekledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 38 kişi vefat etti, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 38 kişi vefat etti, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Serra Arıtürk Zeynep Bastık Kaan Yıldırım
Spor Mustafa Er Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelini alnından öptü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 20:31:22. #1.15#

title