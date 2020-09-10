Gaz yerine frene bastı dükkana girdi: 1 yaralı
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Gaz yerine frene bastı dükkana girdi: 1 yaralı

Gaz yerine frene bastı dükkana girdi: 1 yaralı Bartın'da meydana gelen kazada kadın sürücü fren yerine gaza basınca kullandığı otomobil bir iş yerine girerek durabildi.

10.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:52

Gaz yerine frene bastı dükkana girdi: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da meydana gelen kazada kadın sürücü fren yerine gaza basınca kullandığı otomobil bir iş yerine girerek durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Bartın kent merkezinde Şadırvan mevkinde meydana geldi. 33 yaşındaki Z.K. isimli kadın sürücü 34 TU 3148 plakalı aracı ile Kemer Köprü mevkinden Piryamcılar Caddesi istikametine seyir halindeyken Şadırvan mevkindeki virajda bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün gaza basmasıyla önce kaldırıma çıkan otomobil ardından yol kenarındaki kuruyemişçi dükkanına girerek durabildi. Bu sırada kuruyemişçide bulunan S.S. isimli vatandaş dükkan içinde sıkışarak ayağından yaralandı.

Yaralı S.S. sıkıştığı yerden polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis otosuna alınan kadın sürücü ise o anları büyük korku içinde izledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gaz yerine frene bastı dükkana girdi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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