Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi Otomobilini park edeceği esnada gaz teli takılı kaldı: 1 kişi yaralandı Denizli'de işten döndükten sonra aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kalan otomobil, önüne aldığı motosiklete ve 2 otomobile çarparak durabildi.

Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi

Otomobilini park edeceği esnada gaz teli takılı kaldı: 1 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de işten döndükten sonra aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kalan otomobil, önüne aldığı motosiklete ve 2 otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece geç saatlerde işten eve 20 ER 062 plakalı otomobiliyle dönen E.C., aracını park edeceği esnada gaz teli takılı kaldı. Aniden hareket eden otomobil yaklaşık 10 metre boyunca 20 R 3518 plakalı motosikleti sürükledikten sonra 20 ANC 67 plakalı otomobile çarptı. Park halinde bulunan 20 AEM 326 plakalı otomobile çarparak durabildi. Büyük bir gürültü ile uyanan mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Meydana gelen trafik kazasında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi
Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz

Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini basan saldırgan canından oldu
Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini basan saldırgan canından oldu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, annesini vurdu
Silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, annesini vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lale Karabıyık Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Burcu Biricik Meltem Miraloğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaz teli takılı kalan otomobil 3 araca çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 13:57:32. #1.15#

title