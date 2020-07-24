Gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü Gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü Bursa'da gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü.

Gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü

BURSA - Bursa'da gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki motosikletin gaz telli takılı kaldı. Panikleyen sürücü kontrollü kaybedince park halindeki bir kamyonette çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Rıdvan A yaraladı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA