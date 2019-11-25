Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu
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Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu

Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

25.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:36
Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu

ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 24/1 Sokak'taki varil fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı çıkan yangını gören işçiler, ekiplerine verdi.

ekiplerinin alevleri kısa sürede kontrol atlına aldığı fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Gaz sıkışmasından dolayı yangın çıkan fabrikada hasar oluştu
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